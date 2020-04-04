12:54  04 квітня
У МОЗ назвали дати піку COVID-19 в Україні
13:52  04 квітня
Доведеться потерпіти: у Києві 25 нових випадків коронавірусу - Кличко
13:25  04 квітня
Помер ексміністр, батько лідера "Океану Ельзи" Іван Вакарчук
UA | RU
UA | RU
04 квітня 2020, 12:54 60

У МОЗ назвали дати піку COVID-19 в Україні

Читайте также
на русском языке
04 квітня 2020, 12:54 60
Читайте также на русском языке
Вже з 14-15 квітня Міністерство охорони здоров'я України прогнозує пік коронавірусної хвороби в країні, що може призвести до фіксації масових тяжких випадків та до великої кількості летальних наслідків
Фото: facebook/viktor.liashko
Вже з 14-15 квітня Міністерство охорони здоров'я України прогнозує пік коронавірусної хвороби в країні, що може призвести до фіксації масових тяжких випадків та до великої кількості летальних наслідків

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу 4 квітня.

"Не піддавайтеся відчуттю оманливої безпеки, і на період до 24 квітня обмежте свою мобільність, не відвідуйте закладів без нагальної потреби й обов’язково користуйтеся засобами індивідуального захисту", - наголосив він.

Також Ляшко розказав, що людям, які проходять лікування від коронавірусної хвороби на дому, буде заборонено взагалі виходити на вулицю, а людям на самоізоляції – тільки двічі на тиждень.

"Стосовно людей, які є хворими і будуть проходити амбулаторне лікування, наше прохання взагалі не виходити, тому що це буде контролюватися і контролюватися жорстко. Ми зробимо все можливе, щоб люди, які лікуються на дому, отримували лікарські препарати, а також харчування. А люди, які перебувають на самоізоляції, не частіше ніж два рази на тиждень можуть залишити місце для поповнення запасів предметів першої необхідності", - уточнив врач.

Зазначимо, згідно з постановою Кабміну від 2 квітня, людям на самоізоляції, про яких немає кому подбати, буде дозволено виходити в масках за продуктами і ліками не більше ніж на 2 кілометри від дому.

Самоізолюватися мають ті, хто має підозру на коронавірус або контактував із хворим, ті, хто хворіють на COVID-19, але не потребують госпіталізації та люди, старші 60 років (крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури).

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, раніше в МВС заявляли, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.

Станом на 3 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 27 летальних, 22 пацієнтів одужали.

11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.

2 квітня в Україні почав діяти єдиний державний протокол лікування хворих коронавірусом COVID-19.

З 6 квітня в Україні вводяться нові обмеження, щоб убезпечити громадян від COVID-19.


коронавірус карантин МОЗ Віктор Ляшко самоізоляція
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
04 квітня 2020, 14:18
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22
Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
31 березня 2020, 14:00
Кіровоградський гамбіт: як місцеві бізнесмени розіграли між собою півторамільйонний тендер
30 березня 2020, 12:30
Коронабізнес, або Хто отримає медичний бюджет Рівненщини?
01 квітня 2020, 16:00
Останні Популярні
Альона Коханчук
Юрій Бутусов
Ілія Куса
Всі блоги »
Біохімік Мирон Рогозинський: "Непрофесіоналізм влади загубить людей більше, ніж коронавірус"
03 квітня 2020, 17:09
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »