У МОЗ назвали дати піку COVID-19 в Україні

Вже з 14-15 квітня Міністерство охорони здоров'я України прогнозує пік коронавірусної хвороби в країні, що може призвести до фіксації масових тяжких випадків та до великої кількості летальних наслідків

Фото: facebook/viktor.liashko

Вже з 14-15 квітня Міністерство охорони здоров'я України прогнозує пік коронавірусної хвороби в країні, що може призвести до фіксації масових тяжких випадків та до великої кількості летальних наслідків

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу 4 квітня.

"Не піддавайтеся відчуттю оманливої безпеки, і на період до 24 квітня обмежте свою мобільність, не відвідуйте закладів без нагальної потреби й обов’язково користуйтеся засобами індивідуального захисту", - наголосив він.

Також Ляшко розказав, що людям, які проходять лікування від коронавірусної хвороби на дому, буде заборонено взагалі виходити на вулицю, а людям на самоізоляції – тільки двічі на тиждень.

"Стосовно людей, які є хворими і будуть проходити амбулаторне лікування, наше прохання взагалі не виходити, тому що це буде контролюватися і контролюватися жорстко. Ми зробимо все можливе, щоб люди, які лікуються на дому, отримували лікарські препарати, а також харчування. А люди, які перебувають на самоізоляції, не частіше ніж два рази на тиждень можуть залишити місце для поповнення запасів предметів першої необхідності", - уточнив врач.

Зазначимо, згідно з постановою Кабміну від 2 квітня, людям на самоізоляції, про яких немає кому подбати, буде дозволено виходити в масках за продуктами і ліками не більше ніж на 2 кілометри від дому.

Самоізолюватися мають ті, хто має підозру на коронавірус або контактував із хворим, ті, хто хворіють на COVID-19, але не потребують госпіталізації та люди, старші 60 років (крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури).

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Нагадаємо, раніше в МВС заявляли, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.

Станом на 3 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 27 летальних, 22 пацієнтів одужали.

11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.

2 квітня в Україні почав діяти єдиний державний протокол лікування хворих коронавірусом COVID-19.

З 6 квітня в Україні вводяться нові обмеження, щоб убезпечити громадян від COVID-19.