У МОЗ назвали дати піку COVID-19 в Україні
Як передає RegioNews, про це повідомив заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу 4 квітня.
"Не піддавайтеся відчуттю оманливої безпеки, і на період до 24 квітня обмежте свою мобільність, не відвідуйте закладів без нагальної потреби й обов’язково користуйтеся засобами індивідуального захисту", - наголосив він.
Також Ляшко розказав, що людям, які проходять лікування від коронавірусної хвороби на дому, буде заборонено взагалі виходити на вулицю, а людям на самоізоляції – тільки двічі на тиждень.
"Стосовно людей, які є хворими і будуть проходити амбулаторне лікування, наше прохання взагалі не виходити, тому що це буде контролюватися і контролюватися жорстко. Ми зробимо все можливе, щоб люди, які лікуються на дому, отримували лікарські препарати, а також харчування. А люди, які перебувають на самоізоляції, не частіше ніж два рази на тиждень можуть залишити місце для поповнення запасів предметів першої необхідності", - уточнив врач.
Зазначимо, згідно з постановою Кабміну від 2 квітня, людям на самоізоляції, про яких немає кому подбати, буде дозволено виходити в масках за продуктами і ліками не більше ніж на 2 кілометри від дому.
Самоізолюватися мають ті, хто має підозру на коронавірус або контактував із хворим, ті, хто хворіють на COVID-19, але не потребують госпіталізації та люди, старші 60 років (крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури).
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Нагадаємо, раніше в МВС заявляли, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.
Станом на 3 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 27 летальних, 22 пацієнтів одужали.
11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.
2 квітня в Україні почав діяти єдиний державний протокол лікування хворих коронавірусом COVID-19.
З 6 квітня в Україні вводяться нові обмеження, щоб убезпечити громадян від COVID-19.
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