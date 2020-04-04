В Минздраве назвали даты пика COVID-19 в Украине

Уже с 14-15 апреля Министерство здравоохранения Украины прогнозирует пик коронавирусной болезни в стране, что может привести к фиксации массовых тяжелых случаев и к большому количеству летальных исходов

Фото: facebook/viktor.liashko

Уже с 14-15 апреля Министерство здравоохранения Украины прогнозирует пик коронавирусной болезни в стране, что может привести к фиксации массовых тяжелых случаев и к большому количеству летальных исходов

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время брифинга 4 апреля.

"Не поддавайтесь чувству ложной безопасности, и на период до 24 апреля ограничьте свою мобильность, не посещайте заведения без необходимости и обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты", - подчеркнул он.

Также Ляшко рассказал, что людям, которые проходят лечение от коронавирусной болезни на дому, будет запрещено вообще выходить на улицу, а людям на самоизоляции - только два раза в неделю.

"Что касается людей, которые больны и будут проходить амбулаторное лечение, наша просьба вообще не выходить, потому что это будет контролироваться и контролироваться жестко. Мы сделаем все возможное, чтобы люди, которые лечатся на дому, получали лекарственные препараты, а также питание. А люди, которые находятся на самоизоляции, не чаще чем два раза в неделю могут оставить место для пополнения запасов предметов первой необходимости", - уточнил врач.

Отметим, согласно постановлению Кабмина от 2 апреля, людям на самоизоляции, о которых некому позаботиться, будет разрешено выходить в масках за продуктами и лекарствами не более, чем на 2 километра от дома.

Самоизолироваться должны те, у кого есть подозрение на коронавирус или контактировал с больным, те, кто болеют COVID-19, но не нуждаются в госпитализации и люди старше 60 лет (кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19 и которые обеспечивают деятельность объектов критического инфраструктуры).

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Напомним, ранее в МВД заявляли, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, из-за чего карантин в стране может быть продлен до 15 мая

По состоянию на 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 27 летальных, 22 пациентов выздоровели.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.

2 апреля в Украине начал действовать единый государственный протокол лечения больных коронавирусом COVID-19.

С 6 апреля в Украине вводятся новые ограничения, чтобы обезопасить граждан от COVID-19.