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03 квітня 2020, 22:02 19

В Україні вже 1072 хворих коронавірусом - МОЗ

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03 квітня 2020, 22:02 19
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Станом на 22:00 3 квітня в Україні виявлено 1072 випадки захворювання коронавірусом COVID-19
Фото: Facebook
Станом на 22:00 3 квітня в Україні виявлено 1072 випадки захворювання коронавірусом COVID-19

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook, передає RegioNews.

"За даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:00 3 квітня в Україні виявили 1072 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу COVID-19", - йдеться в повідомленні.

За добу виявлено 130 нових випадків інфікування.

Всього в Україні зафіксували 27 смертельних випадків від COVID-19.

22 особи вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Раніше повідомлялося, що станом на 10:00 3 квітня в Україні виявили 942 випадки COVID-19, з них 23 смертельних, 19 пацієнтів одужало, всього за минулу добу було зафіксовано 138 нових випадків.


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