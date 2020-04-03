В Україні вже 1072 хворих коронавірусом - МОЗ
Станом на 22:00 3 квітня в Україні виявлено 1072 випадки захворювання коронавірусом COVID-19
Станом на 22:00 3 квітня в Україні виявлено 1072 випадки захворювання коронавірусом COVID-19
Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook, передає RegioNews.
"За даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:00 3 квітня в Україні виявили 1072 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу COVID-19", - йдеться в повідомленні.
За добу виявлено 130 нових випадків інфікування.
Всього в Україні зафіксували 27 смертельних випадків від COVID-19.
22 особи вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Раніше повідомлялося, що станом на 10:00 3 квітня в Україні виявили 942 випадки COVID-19, з них 23 смертельних, 19 пацієнтів одужало, всього за минулу добу було зафіксовано 138 нових випадків.
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