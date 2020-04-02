В збройних силах виявили ще один випадок COVID-19
Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил України, передає RegioNews.
"Станом на 17.00 2 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 1 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що коронавірус виявили у військовослужбовця Київського гарнізону, який з 23 березня знаходився на самоізоляції, так як контактував з хворою особою.
"30.03.2020 року за окремим рішенням було взято зразки для дослідження та за результатами тесту підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Наразі стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби", - додали у відомстві.
Також відомо, що хворий контактував із двома іншими військовослужбовцями, їх відправили на самоізоляцію.
Всього у Збройних силах України станом на 2 квітня виявлено два випадки захворювання.
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Нагадаємо, вранці 2 квітня повідомлялось, що у Збройних Силах України виявили один випадок захворювання коронавірусом COVID-19.
Станом на ранок 2 квітня в Україні підтверджено 804 випадки COVID-19, 20 летальних і 13 людей одужали.
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