На Харківщині викрили агента РФ, який підірвав авто воїна ЗСУ

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На Харківщині отримав вирок агент РФ. Він підпалював об'єкти Укрзалізниці та підірвав авто військового ЗСУ

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

У 2024 році СБУ викрила групу російських агентів на Харківщині. Затримали чотирьох агентів, які підірвали авто українського воїна. Тоді військовий отримав тяжкі поранення. Тоді зловмисник отримав вирок: 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Тепер стало відомо, що він також підпалював релейні шафи Укрзалізниці. Агент РФ отримав ще один термін на 15 років позбавлення волі.

Як з'ясували правоохоронці, його завербували за допомогою знайомого, який входить до так званого "спецназу ДНР" та співпрацює з російською спецслужбою.

Нагадаємо, СБУ затримала на Дніпропетровщині жінку, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Вона збирала інформацію про оборонні підприємства та громадські організації, які постачають спорядження українським військовим, для коригування російських ракетно-дронових атак.