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02 апреля 2020, 21:32 10

В вооруженных силах обнаружили еще один случай COVID-19

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02 апреля 2020, 21:32 10
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По состоянию на вечер 2 апреля в Вооруженных силах Украины зафиксировали еще один случай коронавируса COVID-19
Фото: Facebook
По состоянию на вечер 2 апреля в Вооруженных силах Украины зафиксировали еще один случай коронавируса COVID-19

Об этом сообщает пресс служба командования Медицинских сил Украины, передает RegioNews.

"По состоянию на 17.00 2 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще 1 случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызваной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Известно, что коронавирус обнаружили у военнослужащего Киевского гарнизона, с 23 марта он находился на самоизоляции, так как контактировал с больным лицом.

"30.03.2020 года по отдельному решению были взяты образцы для исследования и по результатам теста подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19. В настоящее время состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы", - добавили в ведомстве.

Также известно, что больной контактировал с двумя другими военнослужащими, их отправили на самоизоляцию.

Всего в Вооруженных силах Украины по состоянию на 2 апреля выявлены два случая заболевания.

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Напомним, утром 2 апреля сообщалось, что в Вооруженных Силах Украины обнаружили один случай заболевания коронавирусом COVID-19.

По состоянию на утро 2 апреля в Украине подтверждены 804 случая COVID-19, 20 летальных и 13 человек выздоровели.


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