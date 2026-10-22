Явка з повинною: що не так із зізнанням Зеленського про Білорусь

Ніхто не очікував, що вони пройдуть через Білорусь і рушать на столицю. Ось чому у нас там не було сильних військ. Це беззаперечний факт, – Зеленський

Ніхто не очікував, що вони пройдуть через Білорусь і рушать на столицю. Ось чому у нас там не було сильних військ. Це беззаперечний факт, – Зеленський

Зеленський у подкасті The Diary of a CEO. Фото: скриншот

Це явка з повинною. Бо якщо людина, яка є Верховним Головнокомандувачем і президентом України, каже, що вона не очікувала, то це говорить про три моменти. Якщо неочікував, то не вистачало розуміння, досвіду та знань. І дійсно, звідки вони у шоумена? Якщо неочікував, а тобі казали інші, наприклад, Головком ЗСУ Залужний, але ти не міг повірити в це та ігнорував попередження, як власних військових так і розвідки партнерів, то ти визнаєш, що те що сталося - є результатом твоїх помилок. І саме ти несеш всю відповідальність за це. Якщо він не очікував заходу ворога з боку Білорусі та не вірив, що Росія розпочне повномасштабне вторгнення, то це пояснює на що розраховував Путін. Він сподівався, що ідіот на чолі держави не зможе дати відсіч та підготувати країну до війни. І в цьому його сподівання виправдалися. Єдине, що він не врахував, то це те, що українські військові булуть чинити спротив, а на чолі армії буде розумний та досвідчений фаховий військовий. Тому у Путіна не сталося так, як він сподівався, а Україна вистояли, попри неспроможність шоумена. І воно ж не стало розумнішим за цей час.

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