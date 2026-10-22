01:35  22 жовтня
Онука відомої української акторки стала артилеристкою
01:55  22 жовтня
Шоумен Дядя Жора зізнався, на чому він заробляє під час війни
09:58  22 жовтня
Таксі за 1325 грн і натовпи на зупинках: у Києві транспортний колапс
UA | RU
UA | RU
Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
22 жовтня 2026, 21:35

Зеленський і пошук винних за повномасштабне вторгнення

22 жовтня 2026, 21:35
Читайте также на русском языке
Зеленський при владі уже майже вісім років і він не проти балотуватися ще раз. Утім попри це президент не хоче нести відповідальності за непідготовку країни до повномасштабного вторгнення і власне того, що під час дуже темних днів — його близьке оточення облаштовувало собі фонтани і гардеробні в кооперативі Династія. Замість того, аби укріплювати енергетичні обʼєкти
Зеленський при владі уже майже вісім років і він не проти балотуватися ще раз. Утім попри це президент не хоче нести відповідальності за непідготовку країни до повномасштабного вторгнення і власне того, що під час дуже темних днів — його близьке оточення облаштовувало собі фонтани і гардеробні в кооперативі Династія. Замість того, аби укріплювати енергетичні обʼєкти
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Пан президент дав розлоге інтервʼю подкасту The Diary of a CEO, який веде підприємець та інвестор Стівен Бартлетт.

Там він розказав про якісь міфічні накази, яких буцімто не було аби відбивати Крим. А якби були, то на його думку, не було би повномасштабного вторгнення.

"Якби був наказ захищати державу, я впевнений, що повномасштабної війни у тому форматі, в якому вона сьогодні є, не було б. Принаймні мені так здається", - сказав Зеленський, згадуючи події лютого-березня 2014 року.

Цікаво, як би воно було, якщо пригадати як один молодий і перспективний комік у праймі плюсів жартував про ці події:

"Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед".

Хто ж то був і врешті вирішив стати президентом і головнокомандувачем країни у війні?

Хто ж то був?)

Друге, Зеленський поштурхав Джо Байдена, який теж хотів піддружувати з Путіним, але після Женеви-2021 щось пішло не так.

Тут наш президент покладає відповідальність, що

"США знали більше за Європу про плани Росії вторгнуться в Україну, але не зробили превентивних заходів". І не дали санкцій та зброї.

У інтервʼю Зеленський поскаржився, що не спить і переживає страшенний біль. Правда, зізнався, що не буде повномасштабного вторгнення.

"Я не думав, що буде повномасштабне вторгнення. Я так не думав, бо вважаю: якщо люди — партнери й інші — знають, що готується повномасштабне вторгнення, але не вживають превентивних заходів, не саджають його за стіл переговорів, не кажуть йому: "Ти що, з глузду з’їхав? Ти при своєму розумі — розв’язувати війну, вбивати людей?"… Але попри все, повномасштабне вторгнення сталося", — сказав Зеленський.

Це спроба зняти відповідальність із себе самого за обнадійливі спічі про те, що для того, щоб припинити війну ще у вигляді АТО треба "просто перестать стрелять", як і свідоме ігнорування карт нападу від ЦРУ, надія на дипломатичні таланти Єрмака. Ну і незабутні заяви про "росіяни теж люди, тому не нападуть" із Мюнхена-2022 буквально за кілька днів до того, як танки рушили брати Київ з боку Гостомеля)

Так само Зеленський не хоче нести відповідальність за Баканова і всяких там Наумових, за гризню із Залужним. І навіть багаторічні байки від умовних Шефірів про те, що Путін нормальний мужик, треба з ним просто хряпнути водки на рибалці. І де цей Шефір зараз? Сидить у Німеччині під виглядом біженця)

Врешті, хто цілі два роки 2020 і 2021 просував ідею інвазії нам ОРДЛО і толерував всебічне розмінування?

В інтервʼю було пару моментів справді ок. Перше, це пояснення на аудиторію англосаксів, що на Донбасі для Путіна війна не завершиться.

"Це веде прямо у Дніпропетровську область – на Павлоград, Дніпро. Це найважливіші центри... Кривий Ріг – моє рідне місто, Нікополь – це промисловий, інженерний, виробничий хаб, це економіка нашої країни", – заявив Зеленський. І це той меседж, який треба було просувати з кожної праски.

Друге, це те, що президент нагадав, що крім Києва росіяни планували окупувати Харків. Це корисно зайвий раз нагадати, поки мер Терехов намагається боротися з "партіями війни" і затикати рота тому ж Залужному. Харків зараз прифронтове місто і Росія спить і бачить, щоб зробити там новий Донецьк.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Зеленський війна США РФ
 
Підписуйтесь на RegioNews
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
ДТП на Рівненщині: четверо травмованих, серед них дитина
22 жовтня 2026, 21:57
Відключення світла 23 жовтня: в Укренерго назвали графіки
22 жовтня 2026, 21:50
Неякісне спорядження для рятувальників на 14 млн грн: посадовця ДСНС судитимуть
22 жовтня 2026, 21:17
18 тисяч за поїздку: на Запоріжжі військовий влаштував "перепустку" для ухилянтів
22 жовтня 2026, 21:15
На Черкащині перевіряють повідомлення про будинок загиблого військового
22 жовтня 2026, 20:56
На Сумщині викрили підпільний продаж алкоголю
22 жовтня 2026, 20:20
Дверцята зі сховком: на Львівщині митники затримали партію рідин для вейпів на 600 тис. грн
22 жовтня 2026, 20:12
ВАКС узяв під варту екскерівника департаменту Офісу генпрокурора у справі "Карфаген"
22 жовтня 2026, 19:58
Явка з повинною: що не так із зізнанням Зеленського про Білорусь
22 жовтня 2026, 19:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Всі публікації »
Борислав Береза
Валерій Пекар
Микола Княжицький
Всі блоги »