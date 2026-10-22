Зеленський і пошук винних за повномасштабне вторгнення
Пан президент дав розлоге інтервʼю подкасту The Diary of a CEO, який веде підприємець та інвестор Стівен Бартлетт.
Там він розказав про якісь міфічні накази, яких буцімто не було аби відбивати Крим. А якби були, то на його думку, не було би повномасштабного вторгнення.
"Якби був наказ захищати державу, я впевнений, що повномасштабної війни у тому форматі, в якому вона сьогодні є, не було б. Принаймні мені так здається", - сказав Зеленський, згадуючи події лютого-березня 2014 року.
Цікаво, як би воно було, якщо пригадати як один молодий і перспективний комік у праймі плюсів жартував про ці події:
"Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед".
Хто ж то був і врешті вирішив стати президентом і головнокомандувачем країни у війні?
Хто ж то був?)
Друге, Зеленський поштурхав Джо Байдена, який теж хотів піддружувати з Путіним, але після Женеви-2021 щось пішло не так.
Тут наш президент покладає відповідальність, що
"США знали більше за Європу про плани Росії вторгнуться в Україну, але не зробили превентивних заходів". І не дали санкцій та зброї.
У інтервʼю Зеленський поскаржився, що не спить і переживає страшенний біль. Правда, зізнався, що не буде повномасштабного вторгнення.
"Я не думав, що буде повномасштабне вторгнення. Я так не думав, бо вважаю: якщо люди — партнери й інші — знають, що готується повномасштабне вторгнення, але не вживають превентивних заходів, не саджають його за стіл переговорів, не кажуть йому: "Ти що, з глузду з’їхав? Ти при своєму розумі — розв’язувати війну, вбивати людей?"… Але попри все, повномасштабне вторгнення сталося", — сказав Зеленський.
Це спроба зняти відповідальність із себе самого за обнадійливі спічі про те, що для того, щоб припинити війну ще у вигляді АТО треба "просто перестать стрелять", як і свідоме ігнорування карт нападу від ЦРУ, надія на дипломатичні таланти Єрмака. Ну і незабутні заяви про "росіяни теж люди, тому не нападуть" із Мюнхена-2022 буквально за кілька днів до того, як танки рушили брати Київ з боку Гостомеля)
Так само Зеленський не хоче нести відповідальність за Баканова і всяких там Наумових, за гризню із Залужним. І навіть багаторічні байки від умовних Шефірів про те, що Путін нормальний мужик, треба з ним просто хряпнути водки на рибалці. І де цей Шефір зараз? Сидить у Німеччині під виглядом біженця)
Врешті, хто цілі два роки 2020 і 2021 просував ідею інвазії нам ОРДЛО і толерував всебічне розмінування?
В інтервʼю було пару моментів справді ок. Перше, це пояснення на аудиторію англосаксів, що на Донбасі для Путіна війна не завершиться.
"Це веде прямо у Дніпропетровську область – на Павлоград, Дніпро. Це найважливіші центри... Кривий Ріг – моє рідне місто, Нікополь – це промисловий, інженерний, виробничий хаб, це економіка нашої країни", – заявив Зеленський. І це той меседж, який треба було просувати з кожної праски.
Друге, це те, що президент нагадав, що крім Києва росіяни планували окупувати Харків. Це корисно зайвий раз нагадати, поки мер Терехов намагається боротися з "партіями війни" і затикати рота тому ж Залужному. Харків зараз прифронтове місто і Росія спить і бачить, щоб зробити там новий Донецьк.