Зеленський і пошук винних за повномасштабне вторгнення

Зеленський при владі уже майже вісім років і він не проти балотуватися ще раз. Утім попри це президент не хоче нести відповідальності за непідготовку країни до повномасштабного вторгнення і власне того, що під час дуже темних днів — його близьке оточення облаштовувало собі фонтани і гардеробні в кооперативі Династія. Замість того, аби укріплювати енергетичні обʼєкти

Зеленський при владі уже майже вісім років і він не проти балотуватися ще раз. Утім попри це президент не хоче нести відповідальності за непідготовку країни до повномасштабного вторгнення і власне того, що під час дуже темних днів — його близьке оточення облаштовувало собі фонтани і гардеробні в кооперативі Династія. Замість того, аби укріплювати енергетичні обʼєкти

Фото з відкритих джерел

Пан президент дав розлоге інтервʼю подкасту The Diary of a CEO, який веде підприємець та інвестор Стівен Бартлетт.

Там він розказав про якісь міфічні накази, яких буцімто не було аби відбивати Крим. А якби були, то на його думку, не було би повномасштабного вторгнення.

"Якби був наказ захищати державу, я впевнений, що повномасштабної війни у тому форматі, в якому вона сьогодні є, не було б. Принаймні мені так здається", - сказав Зеленський, згадуючи події лютого-березня 2014 року.

Цікаво, як би воно було, якщо пригадати як один молодий і перспективний комік у праймі плюсів жартував про ці події:

"Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед".

Хто ж то був і врешті вирішив стати президентом і головнокомандувачем країни у війні?

Хто ж то був?)

Друге, Зеленський поштурхав Джо Байдена, який теж хотів піддружувати з Путіним, але після Женеви-2021 щось пішло не так.

Тут наш президент покладає відповідальність, що

"США знали більше за Європу про плани Росії вторгнуться в Україну, але не зробили превентивних заходів". І не дали санкцій та зброї.

У інтервʼю Зеленський поскаржився, що не спить і переживає страшенний біль. Правда, зізнався, що не буде повномасштабного вторгнення.

"Я не думав, що буде повномасштабне вторгнення. Я так не думав, бо вважаю: якщо люди — партнери й інші — знають, що готується повномасштабне вторгнення, але не вживають превентивних заходів, не саджають його за стіл переговорів, не кажуть йому: "Ти що, з глузду з’їхав? Ти при своєму розумі — розв’язувати війну, вбивати людей?"… Але попри все, повномасштабне вторгнення сталося", — сказав Зеленський.

Це спроба зняти відповідальність із себе самого за обнадійливі спічі про те, що для того, щоб припинити війну ще у вигляді АТО треба "просто перестать стрелять", як і свідоме ігнорування карт нападу від ЦРУ, надія на дипломатичні таланти Єрмака. Ну і незабутні заяви про "росіяни теж люди, тому не нападуть" із Мюнхена-2022 буквально за кілька днів до того, як танки рушили брати Київ з боку Гостомеля)

Так само Зеленський не хоче нести відповідальність за Баканова і всяких там Наумових, за гризню із Залужним. І навіть багаторічні байки від умовних Шефірів про те, що Путін нормальний мужик, треба з ним просто хряпнути водки на рибалці. І де цей Шефір зараз? Сидить у Німеччині під виглядом біженця)

Врешті, хто цілі два роки 2020 і 2021 просував ідею інвазії нам ОРДЛО і толерував всебічне розмінування?

В інтервʼю було пару моментів справді ок. Перше, це пояснення на аудиторію англосаксів, що на Донбасі для Путіна війна не завершиться.

"Це веде прямо у Дніпропетровську область – на Павлоград, Дніпро. Це найважливіші центри... Кривий Ріг – моє рідне місто, Нікополь – це промисловий, інженерний, виробничий хаб, це економіка нашої країни", – заявив Зеленський. І це той меседж, який треба було просувати з кожної праски.

Друге, це те, що президент нагадав, що крім Києва росіяни планували окупувати Харків. Це корисно зайвий раз нагадати, поки мер Терехов намагається боротися з "партіями війни" і затикати рота тому ж Залужному. Харків зараз прифронтове місто і Росія спить і бачить, щоб зробити там новий Донецьк.