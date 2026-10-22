На Одещині ухилянти "прикидались молоком", щоб втекти з України

Фото: ДПСУ

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

За логістику відповідав 40-річний громадянин Молдови. Він їхав за кермом вантажівки DAF до пропуску "Старокозаче". Однак виявилось, що у нього були "клієнти": десятеро пасажирів, які ховались серед палетів із молоком.

Жителям Дніпропетровської, Вінницької, Харківської, Київської та Львівської областей така подорож мала обійтися у суму, гідну розкішного круїзу – від 3 до 15 тисяч доларів з особи.

Правоохоронці притягнули компанію "туристів" до відповідальності.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині чоловік одружився з майбутньою тещею заради виїзду за кордон. Фіктивну пару викрили прикордонники при спробі виїхати з України.