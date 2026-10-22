Українські яблука витіснили імпортні на полицях магазинів

Фото з відкритих джерел

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський розповів про ситуацію на ринку. За його словами, українські виробники вже займають 80% ринку яблук, хоча десять років тому 60% цих фруктів у супермаркетах були імпортними

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За словами Кисилевського, один із прикладів це компанія "Коник". За допомогою інтенсивного садівництва там вирощують приблизно 750 тисяч яблунь та збирають щороку 6,5-10 тисяч тонн плодів. Більшу частину поставляють у Novus, "Сільпо" та інші мережі.

Обладнання для сортувального центру компанія придбала за державний грант на переробку: це фінансування до 8 мільйонів гривень на умовах 50:50. Додаткову перевагу дає клімат Закарпаття, пояснив експерт: яблука тут достигають на два тижні раніше, ніж в інших регіонах. Таким чином, українські яблука змогли "переважити" імпорт на полицях.

Нагадаємо, раніше комбінати стали підвищувати вартість помідорів. Причиною називають високий попит та скорочення пропозиції.