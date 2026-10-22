Онука відомої української акторки стала артилеристкою

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Українська артистка Тамара Яценко розповіла про свою онуку. Виявилось, що дівчина долучилась до ЗСУ

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Тамара Яценко розповіла, що донька її двоюрідного брата сама пішла служити у війську попри те, що має двох дітей. За словами акторки, вона пишається її рішенням, при цьому дівчина не є єдиною з родини, що взяв до рук зброю.

"Це донька мого двоюрідного брата. Так. вона захотіла. Тим паче, у неї двоє доньок. Племіннички мої теж танкісти", - каже артистка.

Також її коханий, актор Олег Коваленко, намагався долучитись до війська. Проте йому довго відмовляли, а потім йому вже виповнилось 60 років.

Нагадаємо, раніше український актор Богдан Бенюк вперше розповів про сина в ЗСУ. Артист розповів, коли та як це сталось.