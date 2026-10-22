ДТП на Рівненщині: четверо травмованих, серед них дитина
На об’їзній поблизу Квасилова в Рівненському районі 22 жовтня сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів. Попередньо, травмувалися четверо людей, серед них дитина
Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Автопригода сталася близько 17:00. На місці працює слідчий, патрульні регулюють дорожній рух.
Обставини ДТП встановлюють.
Нагадаємо, на Рівненщині внаслідок зіткнення з вантажівкою легковик перетворився на металобрухт. Пасажирка легковика загинула на місці, її чоловіка госпіталізували.
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