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02 квітня 2020, 19:40 10

Ситуація на фронті: ворог 8 разів обстрілював українські позиції

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02 квітня 2020, 19:40 10
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Упродовж доби 2 квітня збройні формування РФ здійснили 8 обстрілів українських позицій, втрат серед українських військових немає
Фото: Facebook
Упродовж доби 2 квітня збройні формування РФ здійснили 8 обстрілів українських позицій, втрат серед українських військових немає

Про це в Facebook повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews

Відомо, що ворог стріляв із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм, а також гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Українська армія вела вогонь у відповідь на обстріли.

В штабі повідомили, що більшість обстрілів зафіксовно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Ворог обстріляв із 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля селища Піски, а поблизу Павлополя велися обстріли із мінометів 120-го калібру.

Також двічі були обстріляні захисники Авдіївки. Неспокійно було в районі Богданівки та Старогнатівки.

"На усі обстріли українські військовослужбовці давали жорстку відповідь з наявного озброєння, змушуючи окупантів припинити будь-які активні дії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, упродовж минулої ворог 14 разів порушив режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовослужбовець загинув, троє отримали поранення та один – бойове ураження.


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