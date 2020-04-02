Ситуація на фронті: ворог 8 разів обстрілював українські позиції
Про це в Facebook повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews
Відомо, що ворог стріляв із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм, а також гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Українська армія вела вогонь у відповідь на обстріли.
В штабі повідомили, що більшість обстрілів зафіксовно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Ворог обстріляв із 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля селища Піски, а поблизу Павлополя велися обстріли із мінометів 120-го калібру.
Також двічі були обстріляні захисники Авдіївки. Неспокійно було в районі Богданівки та Старогнатівки.
"На усі обстріли українські військовослужбовці давали жорстку відповідь з наявного озброєння, змушуючи окупантів припинити будь-які активні дії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, упродовж минулої ворог 14 разів порушив режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовослужбовець загинув, троє отримали поранення та один – бойове ураження.
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