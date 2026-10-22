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22 жовтня 2026, 23:40

На Житомирщині чоловіка жорстоко побили прямо біля магазина

22 жовтня 2026, 23:40
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Фото: Національна поліція
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На Житомирщині судитимуть чоловіка, який напав на людину. Йому може загрожувати в'язниця

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Інцидент стався наприкінці серпня. Тоді поблизу одного з магазинів між чоловіками виникла суперечка. 29-річний чоловік у п'яному стані вдарив 28-річного знайомого у шию, після чого втік. Потерпілого госпіталізували медики. Зараз він досі під наглядом лікарів.

"Відповідно до чинного законодавства фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, у Харкові поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у розбійному нападі та замаху на умисне вбивство двох орендарів. Під час конфлікту він поранив 43-річного чоловіка металевими ножицями та ножем, а 58-річну жінку – в обличчя.

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