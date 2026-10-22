На Житомирщині чоловіка жорстоко побили прямо біля магазина
На Житомирщині судитимуть чоловіка, який напав на людину. Йому може загрожувати в'язниця
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Інцидент стався наприкінці серпня. Тоді поблизу одного з магазинів між чоловіками виникла суперечка. 29-річний чоловік у п'яному стані вдарив 28-річного знайомого у шию, після чого втік. Потерпілого госпіталізували медики. Зараз він досі під наглядом лікарів.
"Відповідно до чинного законодавства фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, у Харкові поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у розбійному нападі та замаху на умисне вбивство двох орендарів. Під час конфлікту він поранив 43-річного чоловіка металевими ножицями та ножем, а 58-річну жінку – в обличчя.