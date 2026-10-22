На Черкащині зіткнулися дві вантажівки

Фото: поліція Черкаської області

У селі Сигнаївка Звенигородського району Черкаської області 22 жовтня зіткнулися дві вантажівки — Renault Magnum та MAN. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

Аварія сталася близько 12:00. За даними поліції, 31-річний водій Renault Magnum не врахував дорожньої обстановки та не обрав безпечної швидкості руху.

Через це він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою MAN.

Поліцейські групи реагування патрульної поліції склали щодо водія Renault Magnum адміністративний протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення — за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.

Матеріали справи скерували до суду.

Нагадаємо, що на Звенигородщині Черкаської області вантажний автомобіль Renault Magnum з’їхав у кювет. Аварія сталася 22 жовтня близько 10:30 на автодорозі Н-16 між селами Гусакове та Вільховець.