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22 жовтня 2026, 22:45

Обстріл Житомира: восьмеро постраждалих, серед них двоє дітей

22 жовтня 2026, 22:45
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Фото: ДСНС
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У Житомирі внаслідок російського обстрілу ввечері 22 жовтня постраждали восьмеро людей, серед них двоє дітей. Усі потерпілі госпіталізовані. Російський удар пошкодив приватний одноповерховий житловий будинок

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Рятувальники обстежили територію біля будинку.

Осередків загоряння не виявили. До робіт також залучили саперів ДСНС Житомирської області.

Психологи ДСНС надавали допомогу людям, які опинилися на місці події. Крім рятувальників, там працювали інші екстрені служби та волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста.

Інформація про наслідки російського обстрілу уточнюється.

Нагадаємо, що у четвер, 22 жовтня, російські війська завдали удару по Житомирщині.

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