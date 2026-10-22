Таксі за 1325 грн і натовпи на зупинках: у Києві транспортний колапс

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У Києві через пошкодження Південного мосту та частини інфраструктури метрополітену зранку обмежили рух переправою. На дорогах утворилися значні затори, а на зупинках громадського транспорту збираються великі черги

Про це інформує Еспресо та місцеві телеграм-канали, RegioNews.

На Осокорках спостерігається велике скупчення людей, а в напрямку правого берега утворилися значні затори.

Через транспортні проблеми вартість поїздок на таксі суттєво зросла. Зокрема, поїздка з Осокорків до Майдану Незалежності може обійтися близько 1325 грн.

Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши ракети різних типів і 210 ударних безпілотників. Основним напрямком атаки був Київ. Влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 32 локаціях.