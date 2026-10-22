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Валерій Пекар Підприємець, викладач бізнес-шкіл info@regionews.ua
22 жовтня 2026, 16:15

Анатомія кремлівського "миру": чому пропозиції Москви рівнозначні капітуляції

22 жовтня 2026, 16:15
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Сьогодні вночі Путін передав Україні чергову позитивну відповідь на пропозиції про мир
Сьогодні вночі Путін передав Україні чергову позитивну відповідь на пропозиції про мир
Наслідки атаки на Київ вночі 22 жовтня. Фото: ДСНС
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Трамп правий: Путін, безумовно, хоче миру, в будь-який момент готовий до нього, щодня працює задля того, щоб мир настав. Тільки це мир, в якому нам немає місця. Не дивно, що Україна не погоджується на такий мир. Аналізуючи сценарії завершення війни за допомогою методології форсайту, експерти назвали цей сценарій "Глобальний ДНР".

Ми хочемо жити і не хочемо помирати. Хтось називає це неподобством, хтось ресентиментом, хтось непоступливістю у переговорах. Україну звинувачують у тому, що вона сама спровокувала війну -- своєю слабкістю чи, навпаки, наполегливістю у прагненні до ЄС і НАТО, своїми утисками російської мови, культури та УПЦ МП (живу в Києві, де мова і культура звучать вільно, подобається це вам чи ні), своєю неготовність терпіти авторитаризм і корупцію, своєю роллю у розвалі СРСР (яку Путін і чимало росіян вважають "найбільшою геополітичною катастрофою ХХ сторіччя"), своєю неготовністю визнати себе зоною виключних російських інтересів та "молодшою сестрою". Своїм демонстративним існуванням: ходила не в тому районі й не так вдягнена. Все це не має значення: якщо є хижак і жертва, привід знайдеться. Гляйвіц, підпал Рейхстаґу та ФСБшний гексоген у російських будинках перед Чеченською війною тому свідчення.

Неготовність України капітулювати є скалкою в дупі всіх глобальних гравців. Вона доводить, що сильний не обов'язково перемагає слабшого, якщо слабший бореться за правду й захищає власне життя. Давид перемагає Ґоліафа попри вагову категорію та дорогий бронзовий обладунок. Вага, гроші та сила не дорівнюють правді й перемозі. Звідси така ненависть Трампа й прагнення знецінити Україну розповідями про тисячу танків, які потонули в багнюці внаслідок помилки російського генерала. Нагадаю, що це українці викопали Чорне море, внаслідок чого там потонув крейсер Москва, інакше цього би не сталося.

Знецінення нашої стійкості, бажання жити й неготовності здаватися не є для нас новиною. Такі голоси буде чутно зовні й зсередини. Україна, тим більше сильна Україна, нікому у світі не потрібна, окрім нас. (Насправді вона потрібна всім, але в цьому ще треба їх переконати.)

"Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісу."

Це Ґолда Меїр.

І ще вона:

"Краще отримувати ноти протесту, ніж телеграми співчуття."

Нічого нового я не написав, ви це читали багато разів. Просто хотів, щоб ви ще раз задумалися.

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Україна війна РФ обстріли ракетний удар Трамп Путін
 
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