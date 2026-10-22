Дизель перетнув нову межу: що відбувається з цінами на АЗС

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В Україні ціни на пальне лишаються нестабільними. Зокрема, дизель продовжує безупинно дорожчати

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 22 жовтня середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 93,84 гривні за літр (+0,10 гривні);

бензин А-95 – 90,04 гривні за літр (+0,07 гривні);

бензин А-92 – 86,44 гривні за літр (+0,04);

дизпальне – 103,00 гривні за літр (+0,41 гривні);

автогаз – 53,00 гривні за літр (+0,77 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.