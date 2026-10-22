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22 жовтня 2026, 01:55

Шоумен Дядя Жора зізнався, на чому він заробляє під час війни

22 жовтня 2026, 01:55
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Фото з відкритих джерел
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Український шоумен Дядя Жора відверто розповів, на чому він заробляє гроші. З'ясувалось, що попри його записані пісні, йому приносять гроші зовсім інші речі

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Дяді Жори, навіть коли його музичне відео зібрало понад 14 мільйонів переглядів, це не означає, що він отримає захмарні гонорари. Він пояснив це тим, що український ринок має свої особливості.

"В Україні монетизація — це не така популярна річ, як за кордоном. У США артисти заробляють великі кошти з монетизації, а в нас це скоріше просто приємний бонус "на пиво". Але для цього мають бути мільйонні перегляди", - каже шоумен.

Він пояснив, що за мільйон переглядів можна отримати приблизно тисячу доларів, але сума може бути й менша. Тому основний дохід йому приносить не музика, а робота в івент-сфері.

"Музика — це не заробіток, а дорога цяцька. Той, хто пробував співати й співає зараз, той знає, що це справді дорого", - каже Дядя Жора.

Нагадаємо, раніше чоловік акторки Наталки Денисенко розповів, скільки він заробляє. За його словами, сума може відрізнятись щомісяця.

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