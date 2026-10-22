Відключення світла 23 жовтня: в Укренерго назвали графіки

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В Україні 23 жовтня, будуть знову запроваджені графіки відключення світла. Причина - наслідки російських атак

Про це повідомляє "Укренерго", передає RegioNews.

У п'ятницю, 23 жовтня, в частині регіонів будуть діяти такі графіки обмеження електроенергії:

06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;

06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).

"Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - кажуть енергетики.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за одну ніч російські атаки пошкодили понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури. Щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.