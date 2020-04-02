У Львові на 3D-принтері друкують захисні маски для лікарів

"Львівська політехніка" почала виготовляти на 3D-принтері захисні маски для лікарів та перехідники для апаратів штучної вентиляції легень

Фото: Львівська міська рада

"Львівська політехніка" почала виготовляти на 3D-принтері захисні маски для лікарів та перехідники для апаратів штучної вентиляції легень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Львівська мерія закупить у Tech StartUp School, яка функціонує при НУ "Львівська політехніка", захисні екрани багаторазового використання для лікарів та перехідники для апаратів ШВЛ. Цей інвентар створюється у Львові на 3D-принтері.

"Ми створюємо перехідники для апаратів ШВЛ, за допомогою яких можна до одного апарату підключати одразу 2-х пацієнтів. Єдина умова, щоб у цих двох осіб був однаковий об’єм легень, тобто можна підключати двох молодих або двох старших людей. Потужності апарату ШВЛ вистачає на 2 людей. Ці перехідними активно тестуються в Києві і давно є в європейській та американській практиці", - розповіла представниця бізнес-інноваційного центру при НУ "Львівська політехніка" Наталя Іванкова.

Пластикові каркаси захисних масок також друкуються на 3D-принтері, захисні екрани нарізають лазером, кріплять резинову защіпку. Ці маски є багаторазовими. Вони значно зручніші від захисних окулярів, не залишають рани на обличчі.

На виготовлення однієї захисної маски йде близько 3 годин, перехідники для апаратів штучної вентиляції легень роблять ще швидше.

Нагадаємо, у Львівській області медики та комунальники отримають доплати за роботу в умовах карантину. Для всіх інших працівників премії скасовуються, в тому числі й преміювання мера.

На Львівщині масово тестуватимуть населення на коронавірус. З наступного тижня перевірятимуть тих, хто нещодавно повернувся з-за кордону або мав контакт із хворими на коронавірус.

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