Як у Сумській області з’явився коронавірус
Про це інформує RegioNews із посиланням на Сумську ОДА.
В.о. директора Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України Володимир Збаражський повідомив, що найбільше вже інфікованих коронавірусом мешканців регіону приїхали із Італії та Іспанії - 4 людини. Двоє інфікувалися в Росії. З Чехії та Грузії приїхали нездоровими по одній людині.
У Кролевецькому районі Сумської області за останню добу ПЛР-тести підтвердили COVID-19 у 5 людей, прокоментував ситуацію міський голова Олександр Бобровицький. Четверо - це колеги чоловіка з села Грузьке, якого заразили родичі з ОАЄ. П’ята хвора - його дружина. Інфекцію також виявили і у батьків COVID-позитивного мешканця.
Загалом 2 березня у Сумській області відомо про 26 хворих на коронавірус.
Нагадаємо, у четвер, 2 квітня, у МОЗ повідомили про 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.
Як писали RegioNews раніше, у Конотопі 31 березня зафіксували другу смерть людини, яка потрапила в лікарню з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19.
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