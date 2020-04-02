Коронавірус в Україні: зафіксовано майже 800 випадків інфікування

Станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19

Фото: twitter/XHNews

Станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на дані Центру громадського здоров’я України.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії центру та обласних лабораторних центрів, усього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19, ще 13 людей одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Як зазначається, з початку року ЦГЗ отримав 3 834 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

У центрі також нагадали, що "позитивний результат експрестесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження".

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Нагадаємо, станом на ранок 1 квітня в Україні зафіксували 669 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали жорсткіші заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, чи контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня уряд запровадив більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.

25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію, а у МОЗ України створили штаб з протидії поширенню коронавірусу.

1 квітня на нараді у президента розглядали можливість введення додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема, мова йшла про режим "усі в масках" з 6 по 24 квітня і обмеження кількості людей при знаходженні на вулиці.