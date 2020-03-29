За скандал з Єрмаком відповість Зеленський, - журналіст
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку журналіста Юрія Бутусова у Facebook.
Черговий суперскандал в оточенні Володимира Зеленського. Народний депутат "Слуга народу" Гео Лерос опублікував відеозаписи розмов Дениса Єрмака - брата голови Офісу президента, де він обговорює питання призначень певних осіб на різні посади, в тому числі київську митницю, обговорює "п'ятірку", яку йому хтось невідомий повинен передати, і судячи з контексту, мова йде про гроші, пише Бутусов.
"З контексту не цілком ясно, що саме зробив в результаті розмов Денис, але те, що це підстава для детального розслідування і для підозр - поза сумнівом. Тому що Лерос висунув проти Єрмака найтяжчі звинувачення в корупції і державній зраді", - пише журналіст.
На думку джерел з оточення Єрмака, інформація проти нього сфабрикована заклятим ворогом Андрієм Богданом, екс-главою ОП. Єрмак і Богдан ведуть напередодні київських виборів запеклу боротьбу за владу в столиці.
Звинувачення будуть мати найтяжчі наслідки для репутації Єрмака, але ще більше для репутації президента Зеленського, оскільки джерело скандалу - його власний депутат і до останнього часу - радник президента.
"Володимир Зеленський став заручником створеної ним системи ручного управління, коли державою керує не він сам, а уповноважений "регент". В результаті боротьба за владу зводиться до того, щоб кілька допущених до кабінету Зеленського людей отримують безмежний вплив і повноваження, що створюють зручний грунт для корупції і російського впливу. Ось тільки цей скандал уже не по Єрмаку вдарить - а по самому Зеленському. І це справедливо, тому що відповідальність за спробу керувати 40 мільйонною країною в такому примітивному стилі повинен нести той, хто цей бардак і влаштував", - вважає Бутусов.
Черговий суперскандал в оточенні Володимира Зеленського. Народний депутат "Слуга народу" Гео Лерос опублікував...Опубліковано Юрієм Бутусовим Неділя, 29 березня 2020 р.
Андрій Єрмак заявляє, що подасть заяви до СБУ та ДБР щодо поширеного відео з його братом Денисом.
"Я хочу, щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і за чиїм замовленням це робив, як ці записи опинилися в Гео Лероса. Мій брат Денис з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь в бойових діях в якості добровольця. Я і моя родина - чесні і порядні люди. Я нікому не дозволю обливати нас брудом", - пише Єрмак на своїй сторінці.
Він заявляє, що нардеп публічно відповість за кожне слово.
"Дуже сумно, що такий, як ти, опинився в партії Слуга Народу серед багатьох достойних людей, які теж, сподіваюся, дадуть оцінку своїм діям", - пише Єрмак.
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