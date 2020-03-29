За скандал з Єрмаком відповість Зеленський, - журналіст

Відеозаписи були зроблені одним із співробітників київського СБУ, вважає журналіст

Андрій Єрмак, фото Главком

Відеозаписи були зроблені одним із співробітників київського СБУ, вважає журналіст

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку журналіста Юрія Бутусова у Facebook.

Черговий суперскандал в оточенні Володимира Зеленського. Народний депутат "Слуга народу" Гео Лерос опублікував відеозаписи розмов Дениса Єрмака - брата голови Офісу президента, де він обговорює питання призначень певних осіб на різні посади, в тому числі київську митницю, обговорює "п'ятірку", яку йому хтось невідомий повинен передати, і судячи з контексту, мова йде про гроші, пише Бутусов.

"З контексту не цілком ясно, що саме зробив в результаті розмов Денис, але те, що це підстава для детального розслідування і для підозр - поза сумнівом. Тому що Лерос висунув проти Єрмака найтяжчі звинувачення в корупції і державній зраді", - пише журналіст.

На думку джерел з оточення Єрмака, інформація проти нього сфабрикована заклятим ворогом Андрієм Богданом, екс-главою ОП. Єрмак і Богдан ведуть напередодні київських виборів запеклу боротьбу за владу в столиці.

Звинувачення будуть мати найтяжчі наслідки для репутації Єрмака, але ще більше для репутації президента Зеленського, оскільки джерело скандалу - його власний депутат і до останнього часу - радник президента.

"Володимир Зеленський став заручником створеної ним системи ручного управління, коли державою керує не він сам, а уповноважений "регент". В результаті боротьба за владу зводиться до того, щоб кілька допущених до кабінету Зеленського людей отримують безмежний вплив і повноваження, що створюють зручний грунт для корупції і російського впливу. Ось тільки цей скандал уже не по Єрмаку вдарить - а по самому Зеленському. І це справедливо, тому що відповідальність за спробу керувати 40 мільйонною країною в такому примітивному стилі повинен нести той, хто цей бардак і влаштував", - вважає Бутусов.

Черговий суперскандал в оточенні Володимира Зеленського. Народний депутат "Слуга народу" Гео Лерос опублікував... Опубліковано Юрієм Бутусовим Неділя, 29 березня 2020 р.

Андрій Єрмак заявляє, що подасть заяви до СБУ та ДБР щодо поширеного відео з його братом Денисом.

"Я хочу, щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і за чиїм замовленням це робив, як ці записи опинилися в Гео Лероса. Мій брат Денис з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь в бойових діях в якості добровольця. Я і моя родина - чесні і порядні люди. Я нікому не дозволю обливати нас брудом", - пише Єрмак на своїй сторінці.

Він заявляє, що нардеп публічно відповість за кожне слово.

"Дуже сумно, що такий, як ти, опинився в партії Слуга Народу серед багатьох достойних людей, які теж, сподіваюся, дадуть оцінку своїм діям", - пише Єрмак.