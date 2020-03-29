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Вторая партия медицинского груза из Китая прибыла в Киев
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29 марта 2020, 16:29 18

Вторая партия медицинского груза из Китая прибыла в Киев

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29 марта 2020, 16:29 18
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В Украину доставили 300 тыс респираторов, 35 тыс защитных костюмов, 1,8 млн медицинских масок и другие средства защиты
Фото: Офис президента
В Украину доставили 300 тыс респираторов, 35 тыс защитных костюмов, 1,8 млн медицинских масок и другие средства защиты

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает RegioNews.

В Международном аэропорту "Борисполь" приземлился грузовой самолет авиакомпании SCAT, который доставил из китайского города Сямэнь очередную партию медицинских средств, необходимых для борьбы с распространением коронавируса.

После санитарной обработки груз поступит на логистический склад, а потом будет доставлен в больницы всех областей Украины. Средства защиты передадут также для нужд Национальной полиции и военнослужащих.

Кроме того, ночью отдельным рейсом прибудет 100 тысяч ПЦР-тестов.

"Со вторника будем иметь два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок доступными масками и другими средствами защиты", – сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

Напомним, на Черкасщине коронавирус обнаружили у 6-месячного ребенка. В Умани у младенца подтвердили COVID-19.

В МИНЗДРАВ зафиксировали 418 случаев COVID-19. За сутки 109 новых случаев заражения.

В Центре области обнаружили 4 случая заболевания COVID-19. Это последняя область в Украине, где зафиксировали коронавирус.

Пляжный волейбол и переполненные улицы: в Одессе в период карантина кипит жизнь. В центре Одессы людей мало, а в Лузановке и в поселке Котовского люди отдыхают, играют на пляже, покупают цветы и уличную еду.

В Виннице на COVID-19 заболели врачи и повар онкодиспансера. В городе зафиксирован уже второй "групповой" случай инфицирования коронавирусом в медучреждениях.

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