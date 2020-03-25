У Чернівецькій області кількість хворих коронавірусом зросла до 42
Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає RegioNews.
Таким чином, загальна кількість інфікованих в регіоні становить 42 особи.
"Сьогодні Чернівецький обласний лабораторний центр провів чергові дослідження аналізів 32 зразків, які були відібрані лікарями. За щойно отриманими результатами виявлено 4 нові випадки зараження коронавірусною інфекцією", — повідомив він.
За словами Осадчука, коронавірус виявили у двох жінок і двох чоловіків. Одна особа повернулась з Італії, інші троє заразились в Україні.
"Двоє з них із села Колінківці, один з Лужан і одна особа з міста Чернівці", — уточнив він.
Чернівецька область лідирує в Україні за кількістю підтверджених випадків коронавірусу, за нею іде Київ із 34 випадками.
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Нагадаємо, станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.
У Тернопільській області зареєстровано 8 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
В інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на коронавірус. Це четверта смерть від коронавірусу в Україні.
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