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25 березня 2020, 20:05 27

У Чернівецькій області кількість хворих коронавірусом зросла до 42

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25 березня 2020, 20:05 27
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Упродовж середи, 25 березня у Чернівецькій області виявили ще 4 особи із коронавірусною інфекцією
Фото: flickr
Упродовж середи, 25 березня у Чернівецькій області виявили ще 4 особи із коронавірусною інфекцією

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає RegioNews.

Таким чином, загальна кількість інфікованих в регіоні становить 42 особи.

"Сьогодні Чернівецький обласний лабораторний центр провів чергові дослідження аналізів 32 зразків, які були відібрані лікарями. За щойно отриманими результатами виявлено 4 нові випадки зараження коронавірусною інфекцією", — повідомив він.

За словами Осадчука, коронавірус виявили у двох жінок і двох чоловіків. Одна особа повернулась з Італії, інші троє заразились в Україні.

"Двоє з них із села Колінківці, один з Лужан і одна особа з міста Чернівці", — уточнив він.

Чернівецька область лідирує в Україні за кількістю підтверджених випадків коронавірусу, за нею іде Київ із 34 випадками.

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Нагадаємо, станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.

У Тернопільській області зареєстровано 8 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

В інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на коронавірус. Це четверта смерть від коронавірусу в Україні.


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