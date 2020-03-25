В Черновицкой области количество больных коронавирусом возросло до 42
Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает RegioNews.
Таким образом, общее количество инфицированных в регионе составляет 42 человека.
"Сегодня Черновицкий областной лабораторный центр провел очередные исследование анализов 32 образцов, которые были отобраны врачами. По только что полученным результатам выявлено 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией", - сообщил он.
По словам Осадчука, коронавирус обнаружили у двух женщин и двух мужчин. Один человек вернулся из Италии, остальные трое заразились в Украине.
"Двое из них из села Колинковцы, один из Лужан и один из города Черновцы", - уточнил он.
Черновицкая область лидирует в Украине по количеству подтвержденных случаев коронавируса, за ней идет Киев с 34 случаями.
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Напомним, по состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. МОЗ из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
В Тернопольской области зарегистрировано 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной коронавирусом. Это четвертая смерть от коронавируса в Украине.
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