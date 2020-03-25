Українці зможуть повернутися додому навіть після закриття кордонів
Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram, передає RegioNews.
На думку Прем'єр-міністра, Уряд повинен дотримуватися Конституції України, щоб не допустити порушення прав громадян.
"Кожен українець має право повернутися додому. Уряд всіляко сприяє нашим громадянам, які висловили таке бажання", - зазначив він.
В ході засідання Уряду Денис Шмигаль розпорядився розробити план обмеження пасажирських перевезень через державний кордон.
"Щоб пришвидшити подолання коронавірусної інфекції, потрібно прораховувати всі можливі варіанти дій. Це необхідно для того, щоби контролювати стан здоров’я українців, яких ми повертаємо із-за кордону, особливо з країн, де вирує епідемія коронавірусної інфекції", - сказав він.
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Нагадаємо, 25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.
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