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25 березня 2020, 19:27 15

Українці зможуть повернутися додому навіть після закриття кордонів

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25 березня 2020, 19:27 15
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Українці зможуть повернутися додому і після 27 березня, не дивлячись на закриття кордонів через поширення коронавірусу COVID-19
Фото: Facebook
Українці зможуть повернутися додому і після 27 березня, не дивлячись на закриття кордонів через поширення коронавірусу COVID-19

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram, передає RegioNews.

На думку Прем'єр-міністра, Уряд повинен дотримуватися Конституції України, щоб не допустити порушення прав громадян.

"Кожен українець має право повернутися додому. Уряд всіляко сприяє нашим громадянам, які висловили таке бажання", - зазначив він.

В ході засідання Уряду Денис Шмигаль розпорядився розробити план обмеження пасажирських перевезень через державний кордон.

"Щоб пришвидшити подолання коронавірусної інфекції, потрібно прораховувати всі можливі варіанти дій. Це необхідно для того, щоби контролювати стан здоров’я українців, яких ми повертаємо із-за кордону, особливо з країн, де вирує епідемія коронавірусної інфекції", - сказав він.

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Нагадаємо, 25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.

Також Кабмін затвердив законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення.


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