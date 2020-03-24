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24 березня 2020, 14:51 3

Ув’язнені у тюрмах Криму і Донбасу бояться поширення коронавірусу та вимагають вжити заходи

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24 березня 2020, 14:51 3
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Ув’язнені в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах на окупованих Росією українських територіях звернулися до міжнародних організацій та їхніх держав-учасниць із закликом вжити невідкладних заходів для зупинення катастрофічних наслідків поширення коронавірусу
Фото: unsplash
Ув’язнені в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах на окупованих Росією українських територіях звернулися до міжнародних організацій та їхніх держав-учасниць із закликом вжити невідкладних заходів для зупинення катастрофічних наслідків поширення коронавірусу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громаднських свобод.

Повідомляється, що у пенітенціарних адміністрацій відсутні можливості виконати рекомендовані ВООЗ заходи для недопущення поширення коронавірусу. Медичні служби цих установ не мають достатнього персоналу, медичних препаратів та необхідного медичного обладнання.

Крім того, заклади позбавлення волі часто погано провітрюються. Прибирання проводиться у звичайному порядку. Утримувані продовжують піддаватися небезпеці зараження через щоденну роботу, збори, душові кабіни тощо. Вони не можуть дотримуватися інструкцій з гігієни рук. Працівники пенітенціарної системи щодня контактують із великою кількістю затриманих, проводять персональний огляд людей та обшуки камер. Маски для осіб із симптомами респіраторних хвороб як для утримуваних, так і для персоналу, недоступні.

У зв’язку з цим, ув’язнені вимагають термінової реакції міжнародних організацій ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ та їхніх країн-учасниць.

Ув’язнені вимагають від Російської Федерації вжити заходи для виконання своїх міжнародних зобов’язань щодо захисту життя та здоров’я утримуваних нею осіб, а також терміново скоротити чисельність тюремного населення (зокрема, через зміну запобіжних заходів на домашні арешти за злочини невеликої суспільної небезпеки та негайного звільнення усіх незаконно затриманих за політичними мотивами).

Крім того, була поставлена вимога українській владі - виконання всіх рекомендацій щодо недопущення поширення коронавірусу в місцях несвободи.

Нагадаэмо, що в МОЗ заявили, що карантин діє, на грип і ГРВІ стали хворіти менше.

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Нагадаємо, станом на 24 березня в Україні вже 97 хворих на COVID-19.

МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.


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