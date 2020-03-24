У МОЗ заявили, що карантин діє, на грип і ГРВІ стали хворіти менше

Запровадження карантину в Україні призвело до зниження захворюваності на грип та ГРВІ

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Запровадження карантину в Україні призвело до зниження захворюваності на грип та ГРВІ

Як передає RegioNews, про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 24 березня.

"Ми недавно проводили дослідження, як впливають наші превентивні заходи. Не можна сказати, що ми вже можемо сьогодні говорити про коронавірусну хворобу, але ми дивимося на грип і грипоподібні захворювання, і ми маємо позитивну динаміку, відзначаємо зменшення кількості випадків грипу і грипоподібних захворювань серед населення України", - сказав він.

За словами Ляшка, це може опосередковано свідчити, що карантинні заходи будуть давати свій позитивний ефект.

"І відсутність стрімкої динаміки розвитку і поширення коронавірусної хвороби на території України – це знову ж таки один з моментів (результатів – ред.) тих превентивних заходів, які зробило керівництво нашої держави, щоб унеможливити велику кількість випадків коронавірусної хвороби", - зазначив лікар.

Також Ляшко висловив надію, що кількість хворих стрімко не зростатиме, оскільки люди будуть дотримуватися карантину, не виходити без потреби з дому, тримати соціальну дистанцію у 1,5 метри та часто мити руки з милом.

За його словами, наразі дослідження на коронавірус проводять як експрес-тестами, так і у вірусологічних лабораторіях.

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Нагадаємо, станом на 24 березня в Україні вже 97 хворих на COVID-19.

МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.