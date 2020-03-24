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24 березня 2020, 12:17 32

На Буковині зафіксували 13 нових випадків коронавірусу

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24 березня 2020, 12:17 32
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Таким чином, в Україні вже 97 хворих на COVID-19
Таким чином, в Україні вже 97 хворих на COVID-19

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, пише RegioNews.

Найбільше хворих у селі Колінківці Хотинського району - 12 осіб, у місті Хотин - 1 особа, у селі Брусниця - 7 осіб, Лужани, - 4 особи, Великий Кучурів - 2 особи, Їжівці - 1 особа, місто Заставна - 2 особи, Юрківці - 1 особа, Кам'янка - 1 особа, Луківці - 1 особа, Топорівці - 1 особа, а у Чернівцях - 2 особи.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук про ситуацію із коронавірусом у Чернівецькій області [24.03.2020]

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук про ситуацію із коронавірусом у Чернівецькій області [24.03.2020]

Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Вівторок, 24 березня 2020 р.

Станом на 11:30 24 березня в Чернівецькій області зафіксовано 38 випадків захворювання на коронавірус. Нагадаємо, 1 випадок летальний, 1 пацієнт вже одужав.

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