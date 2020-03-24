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24 березня 2020, 14:33 6

Стало відомо, чим займеться Рада на позачерговому засіданні в четвер

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24 березня 2020, 14:33 6
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Верховна Рада України на позачерговому засіданні 26 березня розгляне "антикоронавірусний" пакет законопроектів для підтримки економіки і соціального захисту населення
Фото: prm.ua
Верховна Рада України на позачерговому засіданні 26 березня розгляне "антикоронавірусний" пакет законопроектів для підтримки економіки і соціального захисту населення

Як повідомили RegioNews, посилаючись на РБК-Україна, зокрема, торкнуться питання матеріальної підтримки незахищених соціальних груп.

"Економічний блок, в тому числі, буде стосуватися змін у податкове законодавство. Остаточні тексти документів можуть бути внесені в Раду вже ввечері вівторка, 24 березня", - пише видання.

Як зазначається, засідання парламенту буде проходити в звичайному режимі в будівлі Верховної Ради. Проте депутатів попросять прийняти додаткові заходи безпеки - на засіданні вони повинні бути присутніми в респіраторах, захисних окулярах і рукавичках.

"Ми протестували онлайн-систему, але вона поки що більше підходить для засідань комітетів. Тим більше Конституція говорить, що депутати повинні збиратися для голосування в одному приміщенні", - уточнило джерело видання.

Також Рада може призначити нового міністра енергетики та захисту навколишнього середовища. Прізвище претендента депутатам поки не назвали.

При цьому парламент не буде розглядати законопроект про ринок землі у другому читанні. За словами джерела, на даний момент мова не йде про голосування за земельну реформу і закон про банки.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що позачергове засідання ВР може відбутись у четвер, 26 березня, хоча остаточного рішення про це ще немає.


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