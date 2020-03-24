Повернувся з круїзного лайнеру: розповіли про першого хворого на COVID-19 на Черкащині
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на сюжет "Подробиць”.
39-річний мешканець села Родниківка Уманського району 16 березня повернувся до України чартерним рейсом із Об’єднаних Арабських Еміратів. Чоловік працював стюардом на круїзному лайнері.
22 березня відчув себе зле. Лікарі діагностували у нього COVID-19. Зараз пацієнт перебуває в ізольованому боксі. Під контролем лікарів перебуває його родина та попутники, з якими чоловік добирався автомобілем із аеропорту "Бориспіль” до Умані.
Нагадаємо, що станом на 10:00 24 березня в Україні зафіксовано 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.
Як писали RegioNews раніше, у Черкаській області 22 березня зареєстрували першого хворого на коронавірус.
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