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24 березня 2020, 14:34 6

Повернувся з круїзного лайнеру: розповіли про першого хворого на COVID-19 на Черкащині

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24 березня 2020, 14:34 6
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Чоловік, який перебуває в інфекційному відділенні однієї із лікарень Черкас, працював стюардом на круїзному лайнері. Ймовірно. там він й інфікувався
Фото: Pixabay
Чоловік, який перебуває в інфекційному відділенні однієї із лікарень Черкас, працював стюардом на круїзному лайнері. Ймовірно. там він й інфікувався

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на сюжет "Подробиць”.

39-річний мешканець села Родниківка Уманського району 16 березня повернувся до України чартерним рейсом із Об’єднаних Арабських Еміратів. Чоловік працював стюардом на круїзному лайнері.

22 березня відчув себе зле. Лікарі діагностували у нього COVID-19. Зараз пацієнт перебуває в ізольованому боксі. Під контролем лікарів перебуває його родина та попутники, з якими чоловік добирався автомобілем із аеропорту "Бориспіль” до Умані.

Нагадаємо, що станом на 10:00 24 березня в Україні зафіксовано 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.

Як писали RegioNews раніше, у Черкаській області 22 березня зареєстрували першого хворого на коронавірус.


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