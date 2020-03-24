Заключенные в тюрьмах Крыма и Донбасса боятся распространения коронавируса и требуют принять меры
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр громаднських свобод.
Сообщается, что в пенитенциарных учреждений не имеет возможности выполнять рекомендации ВОЗ для защиты от коронавирусной инфекции. В медико-санитарных частях не хватает персонала, отсутствуют необходимые медицинские препараты и оборудование.
Кроме того, места лишения свободы часто плохо проветриваются. Уборка проводится в обычном порядке. Заключенные постоянно находятся под угрозой инфицирования на ежедневной работе, собраниях, душевых кабинах и т. п. Они не могут следовать инструкциям по соблюдению гигиены рук. Сотрудники пенитенциарной системы ежедневно контактируют с огромным количеством заключенных, проводят их личный досмотр и обыски камер. Маски для лиц с симптомами респираторных заболеваний недоступны как заключенным, так и персоналу.
В связи с этим, заключенные требуют срочной реакции международных организаций ООН, Совета Европы, Европейского Союза, ОБСЕ и их стран-участниц.
Заключенные требуют от Российской Федерации принять меры для выполнения своих международных обязательств по защите жизни и здоровья удерживаемых ими лиц, а также срочно сократить численность тюремного населения (в частности, путем замены меры пресечения на домашний арест в случае преступлений незначительной общественной опасности, а также путем немедленного освобождения всех лиц, которые незаконно удерживаются по политическим мотивам)
Кроме того,было поставлено требование украинской власти - выполнить все рекомендации по недопущению распространения коронавируса в местах несвободы.
Напомним, что в Минздраве заявили, что карантин действует, на грипп и ОРВИ стали болеть меньше.
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Напомним, по состоянию на 24 марта в Украине уже 97 больных COVID-19.
Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
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