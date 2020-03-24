13:38  24 марта
Минздрав призвал украинцев носить медицинские маски
13:20  24 марта
Кличко допустил усиление карантина в Киеве
14:50  24 марта
Олимпийские игры-2020 перенесли на год
UA | RU
UA | RU
24 марта 2020, 14:51 3

Заключенные в тюрьмах Крыма и Донбасса боятся распространения коронавируса и требуют принять меры

Читайте також
українською мовою
24 марта 2020, 14:51 3
Читайте також українською мовою
Заключенные в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах на оккупированных Россией украинских территориях обратились к международным организациям и их государствам-участникам с призывом принять неотложные меры для остановки катастрофических последствий распространения коронавируса
Фото: unsplash
Заключенные в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах на оккупированных Россией украинских территориях обратились к международным организациям и их государствам-участникам с призывом принять неотложные меры для остановки катастрофических последствий распространения коронавируса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр громаднських свобод.

Сообщается, что в пенитенциарных учреждений не имеет возможности выполнять рекомендации ВОЗ для защиты от коронавирусной инфекции. В медико-санитарных частях не хватает персонала, отсутствуют необходимые медицинские препараты и оборудование.

Кроме того, места лишения свободы часто плохо проветриваются. Уборка проводится в обычном порядке. Заключенные постоянно находятся под угрозой инфицирования на ежедневной работе, собраниях, душевых кабинах и т. п. Они не могут следовать инструкциям по соблюдению гигиены рук. Сотрудники пенитенциарной системы ежедневно контактируют с огромным количеством заключенных, проводят их личный досмотр и обыски камер. Маски для лиц с симптомами респираторных заболеваний недоступны как заключенным, так и персоналу.

В связи с этим, заключенные требуют срочной реакции международных организаций ООН, Совета Европы, Европейского Союза, ОБСЕ и их стран-участниц.

Заключенные требуют от Российской Федерации принять меры для выполнения своих международных обязательств по защите жизни и здоровья удерживаемых ими лиц, а также срочно сократить численность тюремного населения (в частности, путем замены меры пресечения на домашний арест в случае преступлений незначительной общественной опасности, а также путем немедленного освобождения всех лиц, которые незаконно удерживаются по политическим мотивам)

Кроме того,было поставлено требование украинской власти - выполнить все рекомендации по недопущению распространения коронавируса в местах несвободы.

Напомним, что в Минздраве заявили, что карантин действует, на грипп и ОРВИ стали болеть меньше.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, по состоянию на 24 марта в Украине уже 97 больных COVID-19.

Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.


коронавирус Донбасс РФ Крым тюрьма
Олимпийские игры-2020 перенесли на год
24 марта 2020, 14:50
Вернулся с круизного лайнера: рассказали о первого больного COVID-19 в Черкасской области
24 марта 2020, 14:34
Стало известно, чем займется Рада на внеочередном заседании в четверг
24 марта 2020, 14:33
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 марта 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Алексей Кривошеев
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Все блоги »
Монополия на власть или бизнес. Кто в Полтаве стремится занять мэрское кресло
24 марта 2020, 12:00
"Удобная" эпидемия: как проводят госзакупки в Житомире
23 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Грищенко Роман
Глава Сумской областной государственной администрации
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Все досье »