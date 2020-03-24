Заключенные в тюрьмах Крыма и Донбасса боятся распространения коронавируса и требуют принять меры

Заключенные в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах на оккупированных Россией украинских территориях обратились к международным организациям и их государствам-участникам с призывом принять неотложные меры для остановки катастрофических последствий распространения коронавируса

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Заключенные в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах на оккупированных Россией украинских территориях обратились к международным организациям и их государствам-участникам с призывом принять неотложные меры для остановки катастрофических последствий распространения коронавируса

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