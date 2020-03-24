Олімпійські ігри-2020 перенесли на рік
Як передає RegioNews із посиланням на The Guardian, таку пропозицію зробив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе під час переговорів з президентом МОК Томасом Бахом.
За словами Абе, відстрочка неминуча, якщо Ігри-2020 не можуть бути проведені в повному обсязі в умовах пандемії коронавірусу.
За даними Reuters, Бах погодився з пропозицією Абе.
Зазначимо, Абе провів телефонні переговори з Бахом після того, як МОК заявив, що прийме рішення щодо Токійських ігор протягом наступних чотирьох тижнів.
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Нагадаємо, раніше УЄФА через ситуацію з поширенням вірусу COVID-19 в Європі відклав усі матчі єврокубкових турнірів, а також переніс чемпіонат Європи-2020 з футболу на літо 2021 року.
Станом на 24 березня в світі від коронавірусу вилікувались 101 тисяча 806 особи. Загалом від початку поширення хвороби зареєстровано 381 тисячі 621 випадки інфікування.
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