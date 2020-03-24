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Олімпійські ігри-2020 перенесли на рік
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24 березня 2020, 14:50 5

Олімпійські ігри-2020 перенесли на рік

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24 березня 2020, 14:50 5
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Олімпіада в Токіо буде перенесена на 2021 рік через пандемію коронавірусу
Фото: theguardian.com
Олімпіада в Токіо буде перенесена на 2021 рік через пандемію коронавірусу

Як передає RegioNews із посиланням на The Guardian, таку пропозицію зробив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе під час переговорів з президентом МОК Томасом Бахом.

За словами Абе, відстрочка неминуча, якщо Ігри-2020 не можуть бути проведені в повному обсязі в умовах пандемії коронавірусу.

За даними Reuters, Бах погодився з пропозицією Абе.

Зазначимо, Абе провів телефонні переговори з Бахом після того, як МОК заявив, що прийме рішення щодо Токійських ігор протягом наступних чотирьох тижнів.

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Нагадаємо, раніше УЄФА через ситуацію з поширенням вірусу COVID-19 в Європі відклав усі матчі єврокубкових турнірів, а також переніс чемпіонат Європи-2020 з футболу на літо 2021 року.

Станом на 24 березня в світі від коронавірусу вилікувались 101 тисяча 806 особи. Загалом від початку поширення хвороби зареєстровано 381 тисячі 621 випадки інфікування.


коронавірус Япония Токио Олимпиада пандемія
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