Румунія закрила кордони для іноземців

Через поширення COVID-19 в'їзд на територію Румунії для усіх іноземців закритий. Винятки є для окремих категорій

Фото: Прикордонна служба

Через поширення COVID-19 в'їзд на територію Румунії для усіх іноземців закритий. Винятки є для окремих категорій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України-Західний кордон у Facebook.

В'їзд на територію Румунії через контрольно-пропускні пункти перетину державного кордону для іноземців та осіб без громадянства забороняється.

Виняток - транзит через територію Румунії, організований за домовленостями з сусідніми державами.

Допускається в'їзд на територію Румунії іноземців та осіб без громадянства, які є членами сім'ї громадян Румунії або інших держав-членів Європейського Союзу, володіють візою на тривалий строк перебування, дозволом на проживання.

Можливий в'їзд в професійних інтересах, дипломатичному або консульському персоналу, персоналу міжнародних організацій, військовим або персоналу, який може забезпечити гуманітарну допомогу.

А також пускатимуть пасажирів, які подорожують з імперативних причин, потребують міжнародного захисту або з інших гуманітарних причин.

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН ЗМІНЕНО ПОРЯДОК ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ З РУМУНІЄЮ За інформацією наданою правоохоронцями Румунії, в'... Опубліковано Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон Понеділок, 23 березня 2020 р.

Боротьба з коронавірусом: країни ЄС закривають зовнішні кордони. Лідери країн Європейського Союзу погодилися на запропоноване Єврокомісією закриття зовнішніх кордонів ЄС і Шенгенської зони як мінімум на 30 днів.

Коронавірус: Угорщина закрила кордони для іноземців. З 17 березня іноземців на територію країни тимчасово не пропускають.

Коронавірус: коли і для кого сусідні держави закривають кордони. Словаччина, Молдова, Польща, Чехія вводять тимчасове обмеження на в'їзд, Болгарія оголосить список країн, чиїх громадян не будуть пускати.

Словаччина тимчасово закриває в'їзд, Румунія обмежує перетин кордону. Словаччина скасовує автобусні та залізничні перевезення між країнами.

З 17 березня Україна закрила пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Більше по темі Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).