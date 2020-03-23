Служителі кафедрального собору у Чернівцях ігнорують дотримання карантину

Кафедральний собор у Чернівцях перебуває у віданні православної церкви московського патріархату

Фото: Сторінка Галини Єреміци в Facebook

Кафедральний собор у Чернівцях перебуває у віданні православної церкви московського патріархату

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила чернівецька журналістка Галина Єреміца, пише RegioNews.

Вона ж оприлюднила відео служби та церковного обряду славословія, на якому видно багато прихожан і всі вони переважно без масок.

"Велике славословіє з виносом Чесного Хреста Господнього" влаштували у кафедральному соборі на честь Сходження Святого Духа УПЦ МП м. Чернівці у суботу, 21 березня. Як видно на відео, яке я отримала з інсайдерських джерел, людей у соборі не 10, а набагато більше - близько 100!!! І представники духовенства, і віряни - переважно без масок!!! Так само відбулося і Богослужіння у неділю, 22 березня. Дистанція в рекомендованих 1,5 метра не дотримується!!! Прошу правоохоронні органи, а також лояльного до МП голову Чернівецької ОДА Сергія (Осачука – ред.) відреагувати і вжити відповідних заходів щодо порушників карантину!!!", - написала Галина Єреміца.

Московському патріархату на Буковині правила карантину не писані??? Як відомо, у Чернівецькій області, у зв'язку... Опубліковано Галиною Єреміцею Понеділок, 23 березня 2020 р.

Дотримання карантину в церквах поки на Буковині не перевіряють, самі церкви на карантин служителі не закривають.

"Московському патріархату на Буковині правила карантину не писані???

Як відомо, у Чернівецькій області, у зв'язку поширенням коронавірусу, 14 березня 2020 року запроваджено режим надзвичайної ситуації - діють жорсткі обмежувальні заходи. Але московський патріархат ці заходи ігнорує!!! Таким чином, наражає на небезпеку зараження коронавірусом не лише свою паству, а й усіх буковинців!!! Як відомо, Covid-2019 вже вбив тисячі людей у всьому світі...", - написала Галина Єреміца.



Станом на вечір 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)