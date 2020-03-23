Румыния закрыла границы для иностранцев

Из-за распространения COVID-19 въезд на территорию Румынии для всех иностранцев закрыт. Исключения действуют только для отдельных категорий

Фото: Пограничная служба

Из-за распространения COVID-19 въезд на территорию Румынии для всех иностранцев закрыт. Исключения действуют только для отдельных категорий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Въезд на территорию Румынии через контрольно-пропускные пункты пересечения границы для иностранцев и лиц без гражданства запрещается.

Исключение - транзит через территорию Румынии, организованный по договоренностям с соседними государствами.

Допускается въезд на территорию Румынии иностранцев и лиц без гражданства, которые являются членами семьи граждан Румынии или других государств-членов Европейского Союза, обладающих визой на длительный срок пребывания, разрешением на проживание.

Возможен въезд в профессиональных интересах, дипломатическому или консульскому персоналу, персоналу международных организаций, военным или персоналу, который может обеспечить гуманитарную помощь.

А также пускать будут пассажиров, которые путешествуют из императивных причин, нуждаются в международной защите или по другим гуманитарным причинам.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ С РУМЫНИЕЙ По информации предоставленной правоохранителями Румынии, в'... Опубликовано Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу Понедельник, 23 марта 2020 г.

Борьба с коронавирусом: страны ЕС закрывают внешние границы. Лидеры стран Европейского Союза согласились на предложенное Еврокомиссией закрытие внешних границ ЕС и Шенгенской зоны как минимум на 30 дней.

Коронавирус: Венгрия закрыла границы для иностранцев. С 17 марта иностранцев на территорию страны временно не пропускают.

Когда и для кого соседние государства закрывают границы. Словакия, Молдова, Польша, Чехия вводят временное ограничение на въезд, Болгария объявит список стран, чьих граждан не будут пускать.

Словакия временно закрывает въезд, Румыния ограничивает пересечение границы. Словакия отменяет автобусные и железнодорожные перевозки между странами.

С 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Еще по теме Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).