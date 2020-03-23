Призначено головну санлікарку Харківської області
Керівниця Харківського лабцентра Любов Махота призначено в. о. головного державного санітарного лікаря Харківської області
Керівниця Харківського лабцентра Любов Махота призначено в. о. головного державного санітарного лікаря Харківської області
Відповідне розпорядження видав головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє сайт МОЗ, повідомляє RegioNews
Головні державні санітарні лікарі у регіонах будуть відповідати за епіднагляд, запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій на місцях.
Нагадаємо, що на Харківщині ввели режим надзвичайної ситуації.
Раніше повідомлялося, що коронавірусом захворіла дружина чиновника Харківської облради.
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