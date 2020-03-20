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20 березня 2020, 13:51 42

В Дніпропетровській області введена надзвичайна ситуація

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20 березня 2020, 13:51 42
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Регіональна комісієя з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області прийняла рішення про оголошення в області надзвичайної ситуації
Фото: Дніпропетровська облрада
Регіональна комісієя з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області прийняла рішення про оголошення в області надзвичайної ситуації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської облради.

Голова облради Святослав Олійник вважає, що рішення носить формальний характер.

"Я вважаю, що підстав для надзвичайної ситуації поки немає, дане рішення комісії є скоріше формальним - необхідним для організації роботи штабу. Додаткових обмежень воно не спричинить", - сказав він.

Олійник також висловив надію, що уряд забезпечить усі області експрес - тестами діагностики коронавіруса. І звернувся до керівництва поліції, не дуже старатися у закритті підприємств там, де для цього немає гострої потреби.

Нагадаємо, в Дніпрі зафіксували два випадки коронавірусу.

Через коронавірус на дорогах Дніпропетровської області встановлять пункти перевірок.

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Нагадаємо, в Україні – 26 підтверджених випадків COVID-19.

У світі – майже 250 тис випадків захворювання на коронавірус. Понад 86 тис людей вже одужали.


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