В Дніпропетровській області введена надзвичайна ситуація

Регіональна комісієя з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області прийняла рішення про оголошення в області надзвичайної ситуації

Фото: Дніпропетровська облрада

Регіональна комісієя з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області прийняла рішення про оголошення в області надзвичайної ситуації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської облради.

Голова облради Святослав Олійник вважає, що рішення носить формальний характер.

"Я вважаю, що підстав для надзвичайної ситуації поки немає, дане рішення комісії є скоріше формальним - необхідним для організації роботи штабу. Додаткових обмежень воно не спричинить", - сказав він.

Олійник також висловив надію, що уряд забезпечить усі області експрес - тестами діагностики коронавіруса. І звернувся до керівництва поліції, не дуже старатися у закритті підприємств там, де для цього немає гострої потреби.

Нагадаємо, в Дніпрі зафіксували два випадки коронавірусу.

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