В Україні підтвердили вже 41 випадок коронавірусу

Станом на 23:00 20 березня в Україні офіційно зафіксовано 41 випадок зараження коронавірусом

Фото: flickr

Станом на 23:00 20 березня в Україні офіційно зафіксовано 41 випадок зараження коронавірусом

Відповідну інформацію підтвердили у МОЗ України, передає RegioNews.



Зазначається, що нові випадки були зафіксовані у Київській та Тернопільській областях.



На даний момент в Україні від коронавіруса померло троє громадян. Пацієнт, який був першим хворим в країні Covid-19, вже одужав.

Нагадаємо, що Київ повністю зупинить пасажирські перевезення: Аваков заявив про тотальний карантин.

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