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В Україні підтвердили вже 41 випадок коронавірусу
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21 березня 2020, 13:59 16

В Україні підтвердили вже 41 випадок коронавірусу

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21 березня 2020, 13:59 16
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Станом на 23:00 20 березня в Україні офіційно зафіксовано 41 випадок зараження коронавірусом
Фото: flickr
Станом на 23:00 20 березня в Україні офіційно зафіксовано 41 випадок зараження коронавірусом

Відповідну інформацію підтвердили у МОЗ України, передає RegioNews.

Зазначається, що нові випадки були зафіксовані у Київській та Тернопільській областях.

На даний момент в Україні від коронавіруса померло троє громадян. Пацієнт, який був першим хворим в країні Covid-19, вже одужав.

Нагадаємо, що Київ повністю зупинить пасажирські перевезення: Аваков заявив про тотальний карантин.

Крым того, Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)


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