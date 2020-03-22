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22 марта 2020, 10:26 16

Во Львовской области еще 21 подозрение на коронавирусную инфекцию

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22 марта 2020, 10:26 16
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Во Львовской области за период с 17:00 21 марта по 8:00 22 марта госпитализировали 21 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию
Фото: flickr
Во Львовской области за период с 17:00 21 марта по 8:00 22 марта госпитализировали 21 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию

Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА в Facebook, передает RegioNews.

Отмечается, что это пациенты из города Львова, Дрогобычского, и Стрыйского, Каменка-Бугского районов, Тернопольской и Ровенской областей.

Как сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко, всего в областной инфекционной клинической больнице на лечении находится 53 человека.

"По состоянию на сейчас, на Львовщине с подозрением на коронавирус является 84 человека. У одного пациента - положительный результат теста на коронавирус. Ожидаются результаты контрольного тестирования. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии", - говорится в сообщении.

Всего на Львовщине за все время с подозрением COVID-19 обратилось 94 человека.

За все время было выписано 11 пациентов, еще 30 человек находятся на самоизоляции.

Состояние всех больных средней тяжести или близкое к удовлетворительному. В 1 пациентки приближен к тяжелому.

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Напомним, по состоянию на 23:00 20 марта в Украине официально зафиксировано 41 случай заражения коронавирусом.

Региональная комисия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области приняла решение об объявлении в области чрезвычайной ситуации.

В случае увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией власти Киева могут запретить передвижение общественным транспортом в столице.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.


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