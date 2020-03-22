Во Львовской области еще 21 подозрение на коронавирусную инфекцию

Во Львовской области за период с 17:00 21 марта по 8:00 22 марта госпитализировали 21 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию

Фото: flickr

Во Львовской области за период с 17:00 21 марта по 8:00 22 марта госпитализировали 21 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию

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