Во Львовской области еще 21 подозрение на коронавирусную инфекцию
Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА в Facebook, передает RegioNews.
Отмечается, что это пациенты из города Львова, Дрогобычского, и Стрыйского, Каменка-Бугского районов, Тернопольской и Ровенской областей.
Как сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко, всего в областной инфекционной клинической больнице на лечении находится 53 человека.
"По состоянию на сейчас, на Львовщине с подозрением на коронавирус является 84 человека. У одного пациента - положительный результат теста на коронавирус. Ожидаются результаты контрольного тестирования. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии", - говорится в сообщении.
Всего на Львовщине за все время с подозрением COVID-19 обратилось 94 человека.
За все время было выписано 11 пациентов, еще 30 человек находятся на самоизоляции.
Состояние всех больных средней тяжести или близкое к удовлетворительному. В 1 пациентки приближен к тяжелому.
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