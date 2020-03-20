Коронавирус не обойдет Украину стороной - Министр здравоохранения
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.
"Наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно. Самое впереди. Вирус будет распространяться", сказал Емец.
Он призвал украинцев оставаться дома, мыть руки и держать дистанцию, а также своевременно обращаться к врачам и не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье своих близких.
По словам министра, лишь 20% всех случаев заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, являются тяжкими и только около 3% нуждаются в реанимационных мероприятиях.
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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.
В пятницу, 20 марта во Львове подтвердили наличие коронавирусной инфекции у местного жителя.
В случае увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией власти Киева могут запретить передвижение общественным транспортом в столице.
19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.
Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.
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