Лікарі чернівецької швидкої просять допомогти засобами захисту і антисептиками

Медики Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, які виїжджають на виклики до пацієнтів з підозрою на COVID-19 просять терміново допомогти із засобами захисту, яких катастрофічно не вистачає

Медики Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, які виїжджають на виклики до пацієнтів з підозрою на COVID-19 просять терміново допомогти із засобами захисту, яких катастрофічно не вистачає

Про це медики пишуть на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews. Три таких бригади швидких працюють у Чернівцях, одна – на КПП "Порубне" і по одній – в кожному районі області. Поки що в них є засоби індивідуального захисту, але вони закінчуються. А придбати нову партію - ніде. "Держава забезпечила нас хірургічними масками (10 тисяч), марлевими масками (20 тисяч), апаратами ШВЛ (2 штуки), пульсоксиметрами (5 штук), ручними дихальними апаратами (6 штук), насосами для інфузій (4 штуки). На початку карантину нам вдалося придбати 300 протиепідемічних комплектів, але на сьогоднішній день вони вже закінчуються. Один виклик – це три комплекти (якщо це лікарська бригада) і два (якщо фельдшерська), – розповів у коментарі місцевому ІА АСС Володимир Єленєв, директор Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. - Варто розуміти, що костюми бригада вдягає не лише на виїзд до пацієнтів з підозрою на коронавірус, а й з підозрою на пневмонії тощо. Ми не можемо ризикувати нашими медиками! Інакше, якщо буде підтверджено, що бригада була в контакті з хворим без захисту, її доведеться відправити на карантин на 14 днів. А працювати і так нікому". "Наразі доводиться шукати по всій Україні окремо костюми, респіратори, бахіли, захисні екрани тощо. І таким чином компонувати набори, - продовжує Володимир Єленєв. – Тому через соцмережі ми звернулися до українців за допомогою: можливо, у когось є можливість придбати засоби захисту і передати нам". Медикам екстреної медичної допомоги потрібні: 1. Засоби індивідуального захисту: - Захисні ізоляційні костюми - Окуляри - Маски - Респіратори - Бахіли - Рукавички (подовжені) 2. Антисептики для обробки рук 3. Пульверизатори (місткістю 3 л) Ощадбанк: Розрахунковий рахунок: UA223563340000026000301156554 ЄДРПОУ: 43343797 Контактні телефони: 103, +380673732644, +380673731933 Заклик про допомогу ! ОКНП Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф звертається до... Опубліковано ОКУ "Чернівецький обласний центр ЕМД та МК" Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

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