В Криму ситуація в сотні разів складніша – Чийгоз про коронавірус
Таку думку виразив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Ахтем Чийгоз під час ефіру на "5 каналі", передає RegioNews.
На думку політика, влада України розгублена та не має системного бачення як діяти під час епідемії коронавірусу. В той же час він заявив, що в Криму ситуація набагато складніша.
"Я спілкувався з Кримом. Якщо тут ми якось самоорганізовуємося і щось робимо, то в Криму ситуація в сотні разів складніша. В Криму за останні два роки взагалі відсутнє таке поняття, як ефективна медицина. Багато ліків вони купували, коли приїжджали до нас. І найжахливіше, що там ні на кого немає надії. І ми не можемо якось втрутитися, аби допомогти їм, як влада, як суспільство", - зауважив народний депутат.
Нагадаємо, що у Криму бояться, що коронавірус може потрапити через Керченський міст.
Раніше повідомлялося, що Кабмін пом'якшив порядок перетину адмінкордону з Кримом, хоча напередодні роботу контрольних пунктів в`їзду-виїзду на кордоні повністю призупинили.
Наразі понад 130 осіб в Криму під наглядом через коронавірус.
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