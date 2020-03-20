У Києві вводять режим надзвичайної ситуації - КМДА

У Київській міській державній адміністрації прийняли рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві

У Київській міській державній адміністрації прийняли рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві

Як повідомили RegioNews, посилаючись на РБК-Україна, про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, документи зараз проходять юридичні процедури.

"Насправді, рішення про надзвичайну ситуацію введено державною надзвичайною комісією по всій території країни 10 березня. А ми позавчора підтвердили посилення обмежувальних заходів і ввели надзвичайну ситуацію на території міста Києва. Всі заходи, які є при надзвичайній ситуації, в Києві вже впроваджуються", - сказав Поворозник.

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Нагадаємо, 18 березня через ризик поширення коронавірусної інфекції у Київській області запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Кабмін очікує на рішення міської влади Києва про введення режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закрила пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припинила міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.