У Києві вводять режим надзвичайної ситуації - КМДА
Як повідомили RegioNews, посилаючись на РБК-Україна, про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За його словами, документи зараз проходять юридичні процедури.
"Насправді, рішення про надзвичайну ситуацію введено державною надзвичайною комісією по всій території країни 10 березня. А ми позавчора підтвердили посилення обмежувальних заходів і ввели надзвичайну ситуацію на території міста Києва. Всі заходи, які є при надзвичайній ситуації, в Києві вже впроваджуються", - сказав Поворозник.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, 18 березня через ризик поширення коронавірусної інфекції у Київській області запроваджено режим надзвичайної ситуації.
Кабмін очікує на рішення міської влади Києва про введення режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.
Станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.
МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закрила пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
З 17 березня "Укрзалізниця" припинила міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.
- 12:38 20 березня Зеленський доручив випустити на дороги більше автобусів і маршруток
- 12:30 20 березня У Києві можуть подовжити карантин після 3 квітня - КМДА
- 12:23 20 березня Зеленський розповів, що привезуть у гуманітарці з Китаю
- 12:21 20 березня Стало відомо, як в Україні борються з коронавірусом у в’язницях і СІЗО
- 12:11 20 березня В Україні вилікували першого хворого на коронавірус
- 12:04 20 березня Стан хворих коронавірусом у Дніпрі задовільний – ОДА
- 12:00 20 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
- 14:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
- 12:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці