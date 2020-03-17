Понад 7 тисяч українців повернулися з Єгипту
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ, передає RegioNews.
У відомстві зазначили, що українські посольства і консульства працюють в екстреному режимі.
"За сьогодні вже понад 7 тисяч громадян України повернулися додому: станом на 17:00 6 112 українських туристів вилетіли з Шарм-ель-Шейха і 972 - з Хургади", - повідомили в МЗС.
За сьогодні вже понад 7 тисяч громадян України повернулися додому: станом на 17:00 6 112 українських туристів вилетіли з Шарм-ель-Шейха і 972 - з Хургади.— Коронавірус у світі - оперативно від МЗС (@UA_MFA_Info) March 17, 2020
Посольство і консульства оперативно працюють, щоби усі наші громадяни могли повернутися додому.#КонсулПоруч pic.twitter.com/67e9JjZLzH
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Нагадаємо, Україна почала вивозити громадян з Єгипту - до Києва та Львова з Шарм-ель-Шейха повернуться 6 літаків з українцями.
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