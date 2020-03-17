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17 березня 2020, 18:27 6

Понад 7 тисяч українців повернулися з Єгипту

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17 березня 2020, 18:27 6
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Після закриття авіасполучення через пандемію коронавірусу з єгипетських курортів Шарм-ель-Шейха та Хургади повернулися до України більше 7 тисяч українців
Фото: facebook
Після закриття авіасполучення через пандемію коронавірусу з єгипетських курортів Шарм-ель-Шейха та Хургади повернулися до України більше 7 тисяч українців

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ, передає RegioNews.

У відомстві зазначили, що українські посольства і консульства працюють в екстреному режимі.

"За сьогодні вже понад 7 тисяч громадян України повернулися додому: станом на 17:00 6 112 українських туристів вилетіли з Шарм-ель-Шейха і 972 - з Хургади", - повідомили в МЗС.

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Нагадаємо, Україна почала вивозити громадян з Єгипту - до Києва та Львова з Шарм-ель-Шейха повернуться 6 літаків з українцями.

Словаччина, Молдова, Польща, Чехія вводять тимчасове обмеження на в'їзд, Болгарія оголосить список країн, чиїх громадян не будуть пускати в країну.

Укрзалізниця скасовує потяги до Польщі - у ніч на 15 березня призупиняється пасажирське залізничне сполучення з Польщею.

16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні буде заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.


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