Понад 7 тисяч українців повернулися з Єгипту

Після закриття авіасполучення через пандемію коронавірусу з єгипетських курортів Шарм-ель-Шейха та Хургади повернулися до України більше 7 тисяч українців

Фото: facebook

Після закриття авіасполучення через пандемію коронавірусу з єгипетських курортів Шарм-ель-Шейха та Хургади повернулися до України більше 7 тисяч українців

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