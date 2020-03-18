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18 марта 2020, 09:33 29

Сегодня еще 40 рейсов с украинцами вернутся домой – Зеленский

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18 марта 2020, 09:33 29
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В среду, 18 марта, предварительно запланировано 40 рейсов, которые вернут украинцев из-за границы
Фото: скрин с видео
В среду, 18 марта, предварительно запланировано 40 рейсов, которые вернут украинцев из-за границы

Как передает RegioNews, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам за рубежом.

"Наши послы и консулы работают круглосуточно. Для решения ваших проблем МИД и Министерство инфраструктуры Украины максимально мобилизованы. Вчера (16 марта - ред.) 125 рейсов вернули домой 23 тысячи украинцев. Сегодня (17 марта - ред.) 50 рейсов и 10 тысяч украинцев. На завтра (18 марта - ред.) предварительно запланировано еще 40 рейсов", - сказал он.

По его словам, украинцев принимают аэропорты Киева, Днепра, Одессы, Запорожья, Харькова и Львова. Уже вернулись самолеты из Азербайджана, Армении, Грузии, Египта, Израиля, Испании, Катара, Молдовы, ОАЭ, Таиланда и Турции.

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Напомним, также Зеленский заявлял, что Украина вернет всех своих граждан, кто находится за границей и не успел вернуться до 17 марта.

17 марта государственную границу Украины пересекло почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд. Большинство из них – более 50 тысяч – это украинцы, которые возвращались домой из-за границы.

По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.


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