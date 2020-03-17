У Києві осіб без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт
Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає RegioNews.
"Допуск до пасажирського транспорту буде виключно в масці. Тих, хто не має маски — не допускатиметься до перевезення", — сказав Поворозник.
Він також нагадав, що в салоні громадського транспорту може одночасно перебувати не більше 10 пасажирів.
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Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 7 випадків зараження коронавірусом, два з яких - у Києві.
У "Київпастрансі" закликали виконувати правила карантину у Києві, і не перевищувати дозволену кількість людей в громадському транспорті.
16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
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